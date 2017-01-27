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Вчера, 21:30

Въезд в Находку перекрывают бетонными блоками

Въезд в Находку перекрывают бетонными блоками

Источник фото: Социальные сети

На въезде в Находку начали устанавливать бетонные блоки. В город прибыли дополнительные подразделения Росгвардии для контроля за самоизоляцией жителей.

Вечером 7 мая на дорогах Находки, в том числе на въезде в городской округ, начали оборудовать посты для ограничения автомобильного движения. На проезжей части выгружают бетонные блоки, чтобы перекрыть проезд на период карантина, введённого решением оперативного штаба, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Для надзора за соблюдением режима самоизоляции и патрулирования улиц в город прибыли дополнительные подразделения Росгвардии. Горожане видели людей в форме и с сумками.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю, усиление было введено по решению оперативного штаба. В Находку прибыл ОМОН из Уссурийска. Усиление будет действовать в городе до стабилизации ситуации.

Напомним, с 06:00 пятницы, 8 мая, въезд и выезд из Находкинского городского округа будет закрыт для всех, кроме отдельных категорий граждан. В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю в два раза – COVID-19 выявлен у 135 человек. Автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой будет остановлено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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