Находку закрыли из-за коронавируса. Видеорепортаж Станислава Васильченко
За сутки в Приморье подтвердили 49 новых случаев COVID-19. Сейчас в регионе официально зарегистрированы 684 заболевших коронавирусом. Растет и количество пациентов с тяжёлой формой. Большой прирост ковид-пациентов отмечен в Находке. Сейчас он составляет почти 16,5 процентов. Это в 2 раза выше среднего показателя по Приморью. Сегодня губернатор края говорил об этом с руководителем Роспотребнадзора Татьяной Детковской на заседании оперативного штаба. Где приняли решение закрыть город на карантин. С 8-го мая въехать или выехать из Находки не получится. Подробности у Станислава Васильченко.
Эпидемиологическая ситуация в Приморском крае по-прежнему нестабильная. Только за последние сутки заразившихся Covid-19 стало на 49 человек больше. При этом в тяжелом состоянии 53 приморца.
Наиболее высокая заболеваемость отмечена сегодня в Находке. Там темпы роста инфицированных почти в два раза превышают краевые показатели. В связи с этим сегодня оперативным штабом принято решение закрыть город с 8 мая и ввести там карантин.
По распоряжению властей на территории муниципалитета введут систему контроля за горожанами. Въезд и выезд из Находки будет ограничен, но это не коснется граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. В общественных местах и на территориях жилого фонда специалисты проведут тотальную санобработку.
Также дополнительно в Находке будут развернуты 40 коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. На данном этапе специалисты осматривают помещения для развёртывания дополнительного коечного фонда, куда могут быть помещены пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания.
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