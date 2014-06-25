Силовики провели обыски в офисе "Приморского кондитера" во Владивостоке
В среду, 22 января, во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов при поддержке бойцов специального подразделения ОМОН провели обыски в офисе компании «Приморский кондитер». Следователи изъяли финансовую документацию, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на VL.ru.
По уточненным данным, проверка в административном здании фабрики «Приморский кондитер» на улице Алеутская проводилась сотрудниками полиции. Вместе с ними в качестве силовой поддержки в офис фирмы по производству конфет, зефира и мармелада прибыли сотрудники Росгвардии из подразделения ОМОН.
Сотрудников полиции интересовала документация компании по изготовлению кондитерских изделий. В ходе обысков следователи изъяли бумаги о финансовой отчетности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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