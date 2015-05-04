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Сотрудники ФСБ провели обыск в офисе «Реми» во Владивостоке

Сотрудники ФСБ провели обыск в офисе «Реми» во Владивостоке

Фото: ru-an.info

10 октября во Владивостоке сотрудники Федеральной службы безопасности при подержке бойцов специального подразделения ОМОН прибыли с проверкой в офис «Реми» на Деревенской, 14. В помещениях силовики провели обыск и изъяли документацию сети супермаркетов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Сотрудники Росгвардии во время операции обеспечивали поддержку представителям спецслужбы.

Официальной информации о причинах проверки пока не поступало.

Отметим, на Деревенской, 14, кроме супермаркета расположены и офисные помещения сети «Реми», включая коммерческий, платежно-отчетные отделы, бухгалтерию, а также отделы маркетинга и ревизии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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