Сотрудники ФСБ провели обыск в офисе «Реми» во Владивостоке
10 октября во Владивостоке сотрудники Федеральной службы безопасности при подержке бойцов специального подразделения ОМОН прибыли с проверкой в офис «Реми» на Деревенской, 14. В помещениях силовики провели обыск и изъяли документацию сети супермаркетов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.
Сотрудники Росгвардии во время операции обеспечивали поддержку представителям спецслужбы.
Официальной информации о причинах проверки пока не поступало.
Отметим, на Деревенской, 14, кроме супермаркета расположены и офисные помещения сети «Реми», включая коммерческий, платежно-отчетные отделы, бухгалтерию, а также отделы маркетинга и ревизии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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