Рейды силовиков «накрывают» Находку

Полиция Находки продолжает рейды по контролю над соблюдением ограничительных мер в связи с пандемией, сообщают «Вести:Приморье».

Межведомствнные рейды по контролю над соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, продолжаются на территории Находкинского городского округа.

Сотрудники отдела МВД России по городу Находке совместно с представителями административной комиссии и Росгвардии продолжают проводить рейдовые мероприятия во всех районах города с целью выявления нарушителей самоизоляции, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

Напомним, что на территории региона с 18 марта действует режим повышенной готовности, в соответствии с которым граждане должны соблюдать ограничительные меры, связанные с профилактикой коронавируса.

В рейде задействовано более ста полицейских, которые проверяют все места массового отдыха граждан, предприятия торговли и сервиса на соблюдение предпринимателями и гражданами требований режима повышенной готовности.

В ходе патрулирования сотрудники полиции общаются с прохожими, спрашивают по какой причине они находятся на улице, напоминают о необходимости соблюдения ограничительных мер и бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]