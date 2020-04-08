Режим самоизоляции нарушен: рейды полиции выявляют «несогласных»

В Ханкайском районе Приморья проводятся мероприятия по контролю над соблюдением гражданами ограничительных мер, сообщают «Вести:Приморье».

В Ханкайском районе Приморья сотрудники органов внутренних дел провели мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения режима самоизоляции, который установлен постановлением губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. №21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

В ходе рейда полицейские проверяли документы, удостоверяющие личность, проводили профилактические беседы с гражданами.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены нарушители в возрасте от 35 до 37 лет, которые без причины и необходимости покинули места своего проживания.

В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Ханкайский районный суд признал граждан виновными в совершении правонарушений и назначил им административное наказание.

Полиция напоминает, что покидать место жительства граждане могут только в случаях, перечень которых установлен Постановлением губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. №21-пг – при обращении за медицинской помощью, необходимости приобретения продуктов или лекарств в ближайших магазинах и аптеках, выгуле домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, выноса мусора, отметили в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому району.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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