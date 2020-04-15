19 протоколов на злостных нарушителей самоизоляции составлено за день во Владивостоке

Рейдовые мероприятия продолжаются во Владивостоке. Ежедневно выявляют и привлекают к ответственности нарушителей режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции. В минувшую субботу, 2 мая, специалистами было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях на злостных нарушителей режима самоизоляции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В ходе рейдовых мероприятий вчера проведено 528 профилактических бесед с гражданами по вопросам соблюдения самоизоляции и масочного режима», - рассказали специалисты.

В рейды ежедневно отправляются сотрудники ГИБДД и УМВД России по городу Владивостоку, административно-территориальных управлений районов. За вчерашний день специалисты также с проверкой посетили 116 объектов торговли, 7 организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, проверили работу 115 пассажирских автобусов и такси.

«Автобусы и такси должны иметь отметки о проведении ежедневной дезинфекционной обработки», - добавили специалисты городской администрации.

К административной ответственности за нарушения требований режима самоизоляции были привлечены собственник торгового центра «Геркулес», а также компания «Дальтехресурс».

Напомним, что ежедневно по городу передвигаются спецмашины с системами оповещения, которые напоминают горожанам о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения самоизоляции и масочного режима. Мобильные комплексы информирования и оповещения населения МЧС России по Приморскому краю разворачивают и в местах массового отдыха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]