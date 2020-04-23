Во Владивостоке усиливается контроль за соблюдением режима самоизоляции
Глава Владивостока Олег Гуменюк на заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса распорядился усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Он дал поручение специалистам администрации увеличить количество работающих комиссий в два раза, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Количество административных комиссий, которые занимаются выявлением нарушителей режима самоизоляции, необходимо увеличить во Владивостоке с пяти до десяти. В каждом районе города должны одновременно работать по несколько комиссий. Это необходимо сделать немедленно», - заявил Олег Гуменюк.
Глава города подчеркнул, что такие меры необходимы в первую очередь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В увеличенном составе административные комиссии продолжат выявлять нарушителей режима самоизоляции в разных районах города, а также рассказывать горожанам о необходимых мерах предосторожности.
«Мы призываем горожан со всей ответственностью подойти к соблюдению режима самоизоляции. Не стоит без лишней необходимости покидать свое место жительства, следует отказаться от посещения мест массового скопления людей. Также обязательно на улице, в общественном транспорте, при посещении магазинов и различных организаций нужно носить маски», - обращается к горожанам и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Андрей Караваев.
Количество работающих административных комиссий, которые будут следить во Владивостоке за соблюдением правил режима самоизоляций, начнут работать уже с сегодняшнего дня, 7 мая. Ранее, за период с 1 по 6 мая, в городе было составлено 314 административных материалов о нарушении режима.
Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае количество заболевших коронавирусом составляет 727 человек, умерших – десять человек.
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