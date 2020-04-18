36 протоколов за сутки составили на нарушителей режима на Русском острове

С 17 апреля во Владивостоке ограничено посещение Русского острова, а также островов Попова и Рейнеке. Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности. В сутки сотрудниками полиции было составлено 36 протоколов, - сообщили в мэрии.

Беспрепятственно посещать островные территории Владивостока могут только лица, следующие к месту проживания, работы или лечения. Такие меры приняты в целях соблюдения режима самоизоляции на основе постановления губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года. Однако не все горожане ответственно отнеслись к данным ограничениям. За день комиссией было составлено еще 16 протоколов. Отметим, что размер административного штрафа, который грозит нарушителям режима самоизоляции – от 3 до 5 тысяч рублей.

Между тем, как отметил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, по сравнению с предыдущим днем, поток транспорта на Русском острове заметно уменьшился, люди начали прислушиваться и оставаться дома.

Рейдовые мероприятия на въезде Русский остров будут проводиться ежедневно.

Документы отправляющихся на острова Рейнеке и Попова проверяют также на вокзале прибрежных сообщений при посадке на паром.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "блондинка набросилась на офицера ДПС во время проверки режима самоизоляции".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]