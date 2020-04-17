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Более 80 приморцев оштрафованы за стуки за нарушение режима самоизоляции

Более 80 приморцев оштрафованы за стуки за нарушение режима самоизоляции

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Приморские полицейские составили 81 административный протокол за нарушение режима самоизоляции за минувшие сутки. Этим гражданам грозит штраф.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, всего с 12 по 16 апреля составлен 101 протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и 54 протокола по части 1 статьи 3.13 Закона Приморского края № 44-КЗ

Так, сотрудники полиции при проверке соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа, выявили отсутствие по месту жительства 59-летней женщины, проживающей по улице Ленинградской в Уссурийске. При этом жители города сообщили полицейским, что видели, как она вышла на улицу без средств индивидуальной защиты.

Установлено, что гражданка 12 апреля прибыла из Республики Корея. Согласно выданному ей постановлению, женщина обязана находиться дома на самоизоляции в течение 14 дней с момента приезда из-за границы.

Теперь несознательной даме грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Уссурийск от 17.04.2020 17:18
    Вот увидев такую 58 летнюю и не подумала бы от неё держаться подальше, Но каиенаглые бывают однако некоторые граждане на улице Ленинградской

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