Соседи «сдали»: за нарушение режима самоизоляции поплатилась жительница Уссурийска (видео)

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жительницу Приморья за нарушение карантинных мер, сообщают «Вести:Приморье».

Полицейские при проверке соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа, выявили отсутствие по месту жительства 59-летней женщины, проживающей по улице Ленинградской в городе Уссурийске.

Местные жители сообщили полицейским, что видели, как женщина вышла на улицу без средств индивидуальной защиты.

Установлено, что гражданка 12 апреля прибыла из Республики Корея. Согласно выданному ей постановлению главного государственного санитарного врача Приморского края, женщина обязана находиться дома на самоизоляции продолжительностью 14 дней с момента приезда из-за границы.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении нарушительницы участковый уполномоченный полиции составил протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санкция статьи предусматривает для граждан ответственность в виде административного штрафа в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Собранные полицией материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения, отметили в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску.

Отметим, полиция просит приморцев ответственно относиться к требованиям властей, рекомендациям медиков, беречь себя и окружающих. Нарушителей ограничительных мер, призванных остановить распространение новой коронавирусной инфекции, будут привлекать к установленной российским законодательством ответственности.

При этом следует отличать административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил от уголовной. Последняя закреплена в ст.236 УК РФ. Федеральным законом от 01.04.2020 года №100-ФЗ внесены изменения в данную статью.

В частности, ответственность устанавливается за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание людей или создало угрозу массового заболевания. При этом максимальный срок наказания - лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, вводится повышенная ответственность за нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В этом случае предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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