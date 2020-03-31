Бдительность соседей помогла привлечь к ответственности нарушителя карантина, вернувшегося в Приморье из Москвы

Члены рабочей группы оперативного штаба по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Уссурийского городского округа получили информацию от жителей поселка Тимирязевский о том, что мужчина, проживающий в частном доме по улице Воложенина, прибывший недавно из Москвы нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции проверили поступившую от граждан информацию, сообщают «Вести:Приморье».

Граждане рассказали, что видели, как мужчина неоднократно покидает свой дом, принимает гостей, не использует средства индивидуальной защиты.

Установлено, что приморец недавно прибыл авиарейсом из Москвы. Согласно выданному ему Постановлению главного государственного санитарного врача Приморского края, мужчина был обязан находиться дома на самоизоляции продолжительностью 14 календарных дней с момента приезда из города Москва.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении правонарушителя полицейские составили протокол по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Материалы направлены в Уссурийский районный суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает ответственность на граждан в виде административного штрафа в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей, отметили в пресс-службе УМВД по Приморью.

Полиция Уссурийска благодарит за гражданскую сознательность жителей Приморья, сообщивших о нарушителе. Помните, что несоблюдение карантина может повлечь очень тяжелые последствия для окружающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru