«Ваши документы?»: прокуратура наказала работодателя «мясника»
По постановлению прокурора к административной ответственности привлечен работодатель, нарушивший санитарные требования при допуске работника к трудовым обязанностям, сообщают «Вести:Приморье».
Прокуратурой Первореченского района Владивостока проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства индивидуальным предпринимателем, деятельность которого связана с торговлей мясной продукцией.
Установлено, что в нарушение действующего законодательства работодатель допустил к трудовой деятельности сотрудника без медицинской книжки со сведениями о прохождении обязательных предварительных перед поступлением на работу и периодических медицинских осмотрах, вакцинации, гигиеническом обучении и аттестации.
По данному факту прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отметили в пресс-службе ведомства.
По результатам его рассмотрения предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
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