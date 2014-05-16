«Ваши документы?»: прокуратура наказала работодателя «мясника»

По постановлению прокурора к административной ответственности привлечен работодатель, нарушивший санитарные требования при допуске работника к трудовым обязанностям, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратурой Первореченского района Владивостока проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства индивидуальным предпринимателем, деятельность которого связана с торговлей мясной продукцией.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства работодатель допустил к трудовой деятельности сотрудника без медицинской книжки со сведениями о прохождении обязательных предварительных перед поступлением на работу и периодических медицинских осмотрах, вакцинации, гигиеническом обучении и аттестации.

По данному факту прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отметили в пресс-службе ведомства.

По результатам его рассмотрения предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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