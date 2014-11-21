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Чиновника из Артема привлекли к ответственности

Чиновника из Артема привлекли к ответственности

Фото: pixabay.com

По постановлению прокурора заместитель главы администрации Артемовского городского округа привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщает "Вести: Приморье".

Прокуратурой города Артема по заявлению гражданина проведена проверка исполнения администрацией Артемовского округа законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в муниципалитет поступило обращение заявителя по вопросу ненадлежащего состояния центральной автобусной остановки города. Должностным лицом принято решение об отказе в рассмотрении обращения в полном объеме, в том числе в связи с отсутствием документа, подтверждающего статус подписавшего заявление лица (помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ).

Обращение не содержало сведений о запросе каких-либо документов и в силу требований действующего законодательства является заявлением гражданина, подлежащего рассмотрению в общем порядке. Предоставление каких-либо документов в данном случае является правом, а не обязанностью заявителя, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

По данному факту прокурором возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. По результатам его рассмотрения должностное лицо исполнительного органа местного самоуправления привлечено к административной ответственности в виде штрафа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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