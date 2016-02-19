В обход закона: должностному лицу госучреждения придется заплатить штраф

Должностное лицо государственного учреждения привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратурой Фрунзенского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в ходе которой выявлены нарушения при размещении сведений в ЕИС в сфере закупок.

Установлено, что федеральным государственным учреждением заключен государственный контракт на оказание услуг почтовой связи общего пользования. В соответствии с товарными накладными услуги почтовой связи приняты федеральным учреждением.

При этом в нарушение статьи ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документы о приемке оказанных услуг на сайте Единой информационной системы в сфере закупок не размещены.

По результатам проверки в адрес руководителя федерального государственного учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, документы о приемке размещены в установленном законом порядке, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

Кроме того, в отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей за ненаправление в федеральный орган исполнительной уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов, подлежащих включению в такие реестры.

По итогам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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