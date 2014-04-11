Действиями «управляйки» заинтересовалась прокуратура

Неразмещение обязательной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства послужило основанием для вмешательства прокуратуры, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проведена проверка исполнения законодательства при размещении управляющими организациями информации в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно действующему законодательству, организации жилищно-коммунального комплекса должны размещать в Интернете на официальном сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru соответствующую информацию о своей деятельности ( т.е информация о перечне всех предоставляемых коммунальных услуг, выполняемых работ по управлению многоквартирным домом, выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в доме, об их объеме, стоимости, информация об отчете о выполнении договора управления многоквартирным домом и бухгалтерской (финансовой) отчетности, сумма доходов и расходов по управлению многоквартирным домом, информация о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решений по ним). Установлено, что одна из «управляек» этого не делала.

По факту выявленных нарушений внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, требуемая по закону информация размещена в полном объеме.

Кроме того, прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении за неразмещение информации в соответствии с законодательством РФ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]