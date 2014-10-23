Против директоров «управляек» в Находке возбуждают дела

Неисполнение управляющими организациями обязанностей по уборке придомовой территории от снега и наледи послужило основанием для вмешательства прокуратуры. Прокуратурой города Находки проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома № 8 по ул. Дзержинского в г. Находке, сообщают "Вести: Приморье".

Руководителю управляющей компании в Находке внесено представление об устранении нарушений в очистке придомовой территории от снега и льда. Установлено, что управляющая компания не исполняла обязанность по очистке придомовой территории от снега и льда, на момент осмотра территория покрыта льдом, посыпка пескосоляной смесью не проводилась. Такое бездействие могло повлечь причинение вреда здоровью жильцов многоквартирного дома.

По указанному факту находкинской прокуратурой руководителю юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, проведена посыпка придомовой территории пескосоляной смесью с последующим ее очищением от снега и льда.

Кроме того, в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще четырех компаний, руководителям которых внесены представления об устранении нарушений закона. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре города, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]