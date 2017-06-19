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Директора крупного магазина в Приморье привлекли к ответственности за отсутствие масок у сотрудников

Директора крупного магазина в Приморье привлекли к ответственности за отсутствие масок у сотрудников

Источник фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Большекаменской межрайонной прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в крупном продовольственном магазине, расположенном на территории городского округа, в части организации профилактики распространения инфекционных заболеваний. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Установлено, что сотрудники, работающие с покупателями (в т.ч. кассиры), не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками и респираторами).

По данному факту межрайонной прокуратурой руководству супермаркета внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении исполнительного директора магазина, ответственного за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В настоящее время нарушения фактически устранены, средства защиты закуплены в необходимом количестве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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