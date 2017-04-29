В коррекционной школе детей кормили с "опасной" посуды

Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательного учреждения потребовали вмешательства прокуратуры, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока в ходе проверки исполнения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания несовершеннолетних учащихся выявила нарушения в указанной сфере в деятельности образовательного учреждения.

Так, при проверке пищеблока одной из коррекционных школ Первомайского района выявлены нарушения, связанные с несоблюдением требований к организации питания учащихся. В частности, допускалось использование тарелок с отбитыми краями и сколами, в складском помещении пищеблока не соблюдался температурный режим хранения некоторых продуктов. По результатам проверки прокурором внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме этого, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо подвергнуто административному штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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