В Приморье суд оштрафовал нарушителя режима самоизоляции

Уссурийский районный суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 46-летнего местного жителя, нарушившего режим самоизоляции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в апреле 2020 года мужчина вернулся в Приморский край из Москвы. Согласно выданному Постановлению главного государственного санитарного врача Приморского края врача, он должен был находиться дома на самоизоляции продолжительностью 14 календарных дней с момента приезда. Однако спустя несколько дней мужчина, нарушив требования, покинул место своего жительства.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения полицейские составили в отношении гражданина протокол об административном правонарушении.

Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, суд признал приморца виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Отметим, в Приморском крае за сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 1446.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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