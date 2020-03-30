Штрафы от 40 до 500 тыс. рублей: в Приморье ужесточают меры к нарушителям самоизоляции

Административный штраф до 40 тысяч рублей заплатят пациенты с коронавирусом, которые нарушили предписание о соблюдении режима изоляции и подвергли угрозе жизнь и здоровье людей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Губернатор Приморья на заседании оперативного штаба в пятницу, 23 октября, поручил главам муниципалитетов усилить надзор за пребывающими дома заболевшими.

Как сообщили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, граждане, которые не выполняют предписания о нахождении в режиме самоизоляции, несут административную ответственность в соответствии с ч.2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ:

Граждане – штраф до 40 тысяч рублей;

Должностные лица – штраф до 150 тысяч рублей;

Предприниматели (не юридические лица) – штраф до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток;

Юридические лица – штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Протокол по данной статье могут составить сотрудники полиции или Роспотребнадзора.

Губернатор Приморского края поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением режима изоляции гражданами.

«Те, кому положено находиться на самоизоляции, должны находиться на изоляции. Если человек знает о своей болезни и продолжает ее распространять среди населения, к нему будут приняты самые строгие меры», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители региона должны надевать защитные маски при посещении объектов торговли, сферы услуг и общественного транспорта. Предприниматели, в свою очередь, обязаны обеспечить использование своими сотрудниками защитных масок, проводить дезинфекцию общественных пространств, не допускать на свои объекты граждан без масок, не оказывать им услуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru