В силе с 7 марта: Штрафы за неповиновение силовикам выросли

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных и силовых структур, равно как воспрепятствование их работе повлечёт более крупные штрафы: вместо нынешних 500-1000 рублей они теперь составляют от двух до четырёх тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Это установлено поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступают в силу 7 марта. Об этом пишет «Парламенсткая газета».

Введено новое альтернативное наказание — обязательные работы на срок до 120 часов. Как и ранее, вместо штрафа или работ, нарушителя могут арестовать на 15 суток.

Под правоохранителями подразумеваются сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ, государственной охраны и учреждений уголовно-исполнительной системы (к ним относятся СИЗО, тюрьмы, колонии и т.д.).

Увеличены штрафы для должностных лиц за неповиновение сотрудникам ФСБ и госохраны: теперь они за это заплатят 5-10 тысяч рублей. Юрлица, не выполняющие требований представителей ФСБ, должны будут заплатить штраф 30-70 тысяч рублей, а за неподчинение сотрудникам госохраны — 30-40 тысяч рублей.

Стали крупнее и штрафы за повторные нарушения по этому составу: граждане теперь будут платить 10-20 тысяч рублей (было пять тысяч), должностные лица — 20-40 тысяч рублей (было 10-20 тысяч), юридические лица — 70-200 тысяч рублей (было 50-100 тысяч).

Также появился новый состав правонарушения для организаторов митингов, пикетов и шествий. Теперь их ждут санкции в случае, если они нарушат установленный порядок сбора, возврата или перечисления в бюджет или расходования денег на проведение публичного мероприятия, либо не предоставят властям отчёт о таких расходах. В этом случае организаторам, если они имеют статус физлица, могут выписать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Если организатор является должностным лицом, то штраф составит 20-40 тысяч рублей, а если юридическим лицом — 70-200 тысяч рублей. Также возможны штрафы для тех, кто был не вправе перечислять деньги на проведение митинга: с таких граждан взыщут 10-15 тысяч рублей штрафа, с должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, с юридических лиц — 50-100 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]