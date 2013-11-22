Штрафы увеличатся: любителям «неприличного» словца стоит быть аккуратнее

Административные штрафы за оскорбление могут вырасти в два раза. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, сообщают «Вести:Приморье».

«За непубличное оскорбление граждане заплатят от 3000 до 5000 рублей вместо прежних 1000 — 3000», —передают «Ведомости».

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, СМИ или в интернете, для россиян предусматривается штраф от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас 3-5 тысяч рублей). Таким образом, оскорбления в интернете предлагают приравнять к публичным.

Для должностных лиц штраф могут поднять с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — с 500 до 700 тысяч. Кроме этого, предлагается установить ответственность за оскорбление чиновниками. При первом нарушении размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном — от 100 до 150 тысяч. Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что существующий механизм защиты чести и достоинства не является достаточно эффективным, поскольку оскорбление, «особенно посредством СМИ, не обязательно должно выражаться в неприличной форме».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]