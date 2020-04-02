Штрафы до 150 тысяч рублей ждут «зарвавшихся новых дворян»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников в отношении граждан. В основном чтении депутаты уточнили, что именно можно считать оскорблением, и расширили круг чиновников, которых касаются поправки, сообщают «Вести:Приморье».

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Народные избранники объяснили поддержку инициативы тем, что россияне хотят видеть в представителях власти не "зарвавшихся новых дворян", а тех, кто служит людям.

Согласно поправкам, за оскорбления граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч.

Ко второму чтению решено уточнить основное понятие. Сейчас к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную лексику. Однако нецензурщина не охватывает большинство случаев вызывающего поведения чиновников, пояснил Александр Хинштейн. Новая формулировка предполагает, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, форме". При этом оскорбления в интернете будут приравниваться в плане наказания к публичным.

Документ в версии первого чтения касался лиц, замещающих государственную или муниципальную должность. Ко второму чтению добавили еще и тех, кто находится на "гражданской службе".

- Каждый чиновник должен понимать, что, идя во власть, работая в государственных структурах, он несет дополнительную ответственность перед нашими гражданам, - подчеркнул автор. - Эта ответственность сегодня будет прописана в законе, через суды любой гражданин может отстоять свою правоту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]