До 70 тысяч: Путин подписал закон об увеличении взысканий за неповиновение полицейским

Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении денежных взысканий за неповиновение требованиям сотрудников органов правопорядка во время проведения публичных мероприятий. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают «Вести:Приморье».

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разработал депутат Дмитрий Вяткин. Законопроект одобрили в Госдуме и Совете Федерации 10 и 17 февраля соответственно. Об этом пишет «Парламентская газета».

Закон усиливает ответственность за неповиновение законному распоряжению полицейских, военнослужащих, сотрудников ФСБ, ФСИН, Росгвардии, органов госохраны и миграционных служб, которые они дают в ходе проведения митингов, собраний, шествий, пикетирования, демонстрации.

Штрафы за это для граждан составят до 2-4 тысяч рублей. Также митингующих могут арестовать на срок до 15 суток либо отправить на обязательные работы от 40 до 120 часов. Должностным лицам, отказавшимся подчиниться полицейским, придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлицам — от 30 до 70 тысяч.

За повторное нарушение гражданам грозит штраф 10-20 тысяч рублей, арест до 30 суток или 200 часов обязательных работ. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

Закон устанавливает административную ответственность для организаторов публичных мероприятий, которые нарушили правила сбора и возврата денег на организацию митинга. Им придётся заплатить штраф, если они не предоставили отчёт о том, как израсходованы собранные средства, или сделали это несвоевременно. Для граждан санкция составит 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч.

Также ответственность предусмотрена для тех, кто перечислил деньги на проведение митинга, не имея на это права. Такое нарушение влечёт для граждан штраф в 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч, для юрлиц — 50-100 тысяч.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье установлены подозреваемые, применившие насилие в отношении полицейских во время митинга во Владивостоке.

Объявленный в розыск участник несанкционированного митинга во Владивостоке задержан. Во Владивостоке по подозрению в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы во время несанкционированного митинга на улице Светланской 23 января, задержан местный житель. На протяжении двух недель мужчина скрывался от органов следствия, меняя место жительства. Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали его.

Позже был установлен второй подозреваемый, применивший насилие в отношении полицейского во время митинга во Владивостоке. В результате проведенных оперативно-следственных действий, сегодня по подозрению в совершении преступления задержан второй подозреваемый. Им оказался мужчина 1974 года рождения.

Еще один участник несанкционированного митинга во Владивостоке отправлен в СИЗО. На полтора месяца в СИЗО отправился третий нападавший на сотрудника полиции во время несанкционированного митинга 23 января. О задержании мужчины стало известно 11 февраля

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]