Правительство Приморья назвало суммы штрафов за несоблюдение режима (инфографика)

Эпидемия коронавирусной инфекции затронула все муниципалитеты Приморского края. Чтобы замедлить распространение опасной болезни, в регионе ввели режим повышенной готовности, устанавливающий правила поведения для граждан, должностных и юридических лиц. Нарушителям санитарных норм грозит административная ответственность, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, в соответствии с постановлением губернатора Приморского края № 21-пг граждане должны быть в защитных масках при посещении объектов торговли, сферы услуг и общественного транспорта. Предприниматели, в свою очередь, обязаны обеспечить использование своими сотрудниками защитных масок, проводить дезинфекцию общественных пространств, не допускать на свои объекты граждан без масок, не оказывать им услуги.

Нарушение вышеуказанных правил влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ:

Граждане – штраф до 30 тысяч рублей;

Должностные лица – штраф до 50 тысяч рублей;

Предприниматели (не юридические лица) – штраф до 50 тысяч рублей;

Юридические лица – штраф до 300 тысяч рублей.

Запротоколировать нарушение могут сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Кроме того, отдельное наказание предусмотрено для людей, которые не выполняют предписания о нахождении в режиме самоизоляции. Они несут административную ответственность в соответствии с ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ:

Граждане – штраф до 40 тысяч рублей;

Должностные лица – штраф до 150 тысяч рублей;

Предприниматели (не юридические лица) – штраф до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток;

Юридические лица – штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Протокол по данной статье могут составить сотрудники полиции или Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]