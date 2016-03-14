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Вчера, 18:56

Нарушитель режима самоизоляции в Находке находится в федеральном розыске

Нарушитель режима самоизоляции в Находке находится в федеральном розыске

Нарушитель режима самоизоляции в Находке оказался вором-рецидивистом, который находится в федеральном розыске, - сообщает "Вести: Приморье".

Мужчину остановили полицейские Находки для профилактической беседы в одном из городских скверов. Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Находке, он не смог объяснить причину нахождения на улице, повел себя вызывающе. В ходе установки личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение серии краж.

Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до 5 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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