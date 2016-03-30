Находившегося в федеральном розыске жителя Владивостока задержали полицейские

Сотрудники УМВД Владивостока задержали на улице мужчину, ранее скрывшегося от полиции и находившегося в розыске. Ему грозит крупный штраф и тюремное заключение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, задержание произошло 31 мая в районе одного из домов на Черняховского, где находился наряд ГИБДД. Сотрудники полиции проверили задержанного по базе данных и выяснили, что он находится в федеральном розыске по уголовному делу по ст. 264 ч.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Выяснилось, что 34-летний мужчина скрылся от органов дознания ещё 20 марта и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину передали оперативникам и доставили в органы правопорядка для дачи показаний.

За повторное нарушение закона гражданину грозит не только штраф до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы до двух лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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