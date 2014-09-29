Блокпосты установили на въезде в любимый приморцами район

Хасанский район Приморья закрывают для нарушителей режима самоизоляции. В районе села Кравцовка устанавливается пост полиции, здесь будут останавливать автотранспорт, идущий в Хасанский район, сообщают «Вести:Приморье».

- Иногородние граждане, следующие в район без указания цели, разрешенной во время действия режима повышенной готовности, будут проинформированы о нарушении и привлечены к административной ответственности, - говорится на официальной странице администрации района в Инстаграм.

Ограничительный режим продлится до 1 июня. При этом ограничения не коснутся грузового транспорта, доставляющего в район грузы.

Ранее сообщали, что в селе Андреевка – главном курорте края – прошли проверки баз отдыха. На нескольких базах нашли отдыхающих, владельцев оштрафовали.

- Помимо организации временного поста полиции необходимо продолжать рейды по базам отдыха, торговым точкам, местам отдыха граждан с тем, чтобы пресечь возможность распространения опасной инфекции, - сказал прокурор района Юрий Федин 13 мая на расширенном заседании оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отмечает dv.kp.ru.

Другие участники совещания - участие главы городских и сельских поселений района, руководители правоохранительных органов, представители здравоохранения и Роспортебнадзора - единогласно сошлись во мнении о необходимости усиления контроля за соблюдением требований режима повышенной готовности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]