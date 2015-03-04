Въезд в Ханкайский район ограничен — коронавирус там выявлен у одного человека

С 15 мая въезд на территорию Ханкайского района будет ограничен для приезжих граждан. Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при районной администрации принял такое решение, чтобы не допустить завоза коронавируса с территорий, где фиксируется рост заболевания. Сейчас в Ханкайском районе COVID-19 выявлен только у одного человека, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Приханковье является излюбленным местом отдыха многих жителей Приморского края. Особенно сейчас, когда установилась тёплая погода, на берег Ханки съезжаются туристы со всех уголков региона, в том числе и тех, где фиксируется высокий рост заражения коронавирусом. Чтобы не допустить распространения опасной инфекции и предотвратить массовое нахождение граждан на территории мест традиционного отдыха, оперативный штаб комиссии принял решение об ограничении въезда на территорию района.

«С 15 мая приехать в район смогут только граждане с местной пропиской или имеющие дачный участок на территории нашего муниципалитета, а также те, у кого есть разрешение на работу здесь. Иногородние граждане, следующие в район без указания цели, разрешённой во время действия режима повышенной готовности, будут проинформированы сотрудниками полиции о нарушении и привлечены к административной ответственности», – сообщили в администрации района.

Контроль за ограничением по въезду будет усиливаться в выходные дни. Ожидается, что это продлится до снятия в крае режима повышенной готовности.

Напомним, с 8 мая въезд ограничен в Находку, с 14 мая – в Хасанский район.

Отметим, по данным на 14 мая, в Ханкайском районе был зафиксирован один случай COVID-19. Всего на сегодняшний день в Приморском крае коронавирус подтверждён у 1110 человек, из которых 307 выздоровели и были выписаны, а ещё 12 скончались. На сегодняшний день наш регион занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству заболевших COVID-19 и первое — по числу летальных исходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]