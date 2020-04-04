Из-за коронавируса в Хасанском районе Приморья введен пропускной режим
На территории Хасанского района, согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, введен ряд ограничительных мер, в том числе пропускной режим. Временные посты будут действовать до 1 июня.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники полиции контролируют въезд и выезд автотранспорта из Хасанского района.
Для контроля над соблюдением ограничительных мер гражданами сотрудники полиции выставили круглосуточные пропускные посты Госавтоинспекции в районе села Кравцовка Хасанского района. Инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют документы у водителей транспортных средств.
При остановке транспортного средства водителю следует предоставить сотрудникам полиции следующие документы:
- для выезда на дачу - паспорт, свидетельство о собственности дачного участка или членская книжка садового товарищества;
- для выезда в аэропорт - паспорт, билет. Для сопровождающего - паспорт с пропиской в Хасанском районе;
- водителям большегрузов, работающих на предприятии непрерывного цикла, - паспорт, путевой лист, справка с места работы;
- по причине заболевания - паспорт, справка-вызов от медицинского учреждения, либо медицинская карта;
- по причине смены места жительства - паспорт, договор купли-продажи, либо документ, его заменяющий;
- по работе - паспорт, справка с места работы;
- уход за пожилыми или больными родственниками - документ, подтверждающий родство, паспорт с пропиской в городском округе.
Полиция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения ограничительных мер, использования средств индивидуальной защиты.
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