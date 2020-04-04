Из-за коронавируса в Хасанском районе Приморья введен пропускной режим

На территории Хасанского района, согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, введен ряд ограничительных мер, в том числе пропускной режим. Временные посты будут действовать до 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники полиции контролируют въезд и выезд автотранспорта из Хасанского района.

Для контроля над соблюдением ограничительных мер гражданами сотрудники полиции выставили круглосуточные пропускные посты Госавтоинспекции в районе села Кравцовка Хасанского района. Инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют документы у водителей транспортных средств.

При остановке транспортного средства водителю следует предоставить сотрудникам полиции следующие документы:

- для выезда на дачу - паспорт, свидетельство о собственности дачного участка или членская книжка садового товарищества;

- для выезда в аэропорт - паспорт, билет. Для сопровождающего - паспорт с пропиской в Хасанском районе;

- водителям большегрузов, работающих на предприятии непрерывного цикла, - паспорт, путевой лист, справка с места работы;

- по причине заболевания - паспорт, справка-вызов от медицинского учреждения, либо медицинская карта;

- по причине смены места жительства - паспорт, договор купли-продажи, либо документ, его заменяющий;

- по работе - паспорт, справка с места работы;

- уход за пожилыми или больными родственниками - документ, подтверждающий родство, паспорт с пропиской в городском округе.

Полиция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения ограничительных мер, использования средств индивидуальной защиты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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