ГИБДД возобновляет приём граждан в МОРАС в порядке «живой очереди»

В рамках поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, с 05.09.2020 года во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю возобновляется прием граждан в порядке «живой очереди», - сообщает "Вести: Приморье".

Вместе с тем, при посещении регистрационных подразделений Госавтоинспекции гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, латексные перчатки), - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю оказывает следующие государственные услуги:

- регистрация транспортных средств;

- выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

- выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства;

- выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Информация о графике приёма граждан размещена на официальном сайте ведомства: гибдд.рф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]