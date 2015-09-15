Любителям тюнинга могут аннулировать регистрацию авто





ГИБДД беспокоит нарастающая тенденция по внесению изменений в конструкцию автомобилей, не соответствующим требованиям законодательства, — отмечают «Вести: Приморье» по информации ведомства.

К таким изменениям относятся:

- установка на транспортное средство усиленных (железных) бамперов, лебедок, иных дополнительных не заводских элементов и конструкций;

- установка стекол (в том числе покрытых прозрачными цветными пленками), ограничивающих обзорность с места водителя;

- установление дополнительных световых элементов, не предусмотренных заводом изготовителем;

- внесение изменений в выхлопную систему автомобиля (так называемый «прямоток»);

- внесение изменений в колесную и рулевую систему, систему трансмиссии, замена двигателя;

- изменение типа транспортного средства.

Напомним: ответственность за управление транспортным средством, конструкция которого или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (ст.12.5 ч.1, ст.12.5 ч.3). За вышеуказанные правонарушения с 2018 года в Приморье к административной ответственности привлечены свыше 40 тыс. водителей транспортных средств.

В соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 26.06.2018 № 399, регистрация подобных транспортных средств подлежит аннулированию

Так, с 2018 года регистрационным подразделением Госавтоинспекции Приморского края аннулирована регистрация 100 транспортных средств, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая проверка выполнения требований настоящего технического регламента осуществляются по разрешению и под контролем подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения по месту регистрационного учета транспортного средства в порядке, установленном нормативными правовыми актами государства - члена Таможенного союза.

Для рассмотрения вопроса о возможности внесений изменения в конструкцию транспортного средства, необходимо обратиться в любое из регистрационных подразделений МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по адресам:

г. Владивосток, ул. Проспект д. 100 Лет Владивостоку, 148 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 152 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Находка, ул. Пограничная, д. 100 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, д. 103 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

п. Кавалерово, ул. Краснознаменная, д. 3 (прием граждан в четверг с 09:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 18 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 60 (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00);

г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 35в (прием граждан в понедельник с 08:00-12:00, осмотр транспортных средств с 13.00-17.00).

В ходе проведения мероприятий, связанных с обеспечением допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и за ее пределами, регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Приморского края регулярно выявляются признаки преступлений. Так с 2018 года выявлен 1761 факт совершения действий, имеющих признаки преступлений (изменение маркировки, несоответствие номерных агрегатов, подделка документов, попытка совершить регистрационные действия с транспортным средством, находящимся в розыске). По указанным фактам возбуждено 99 уголовных дел.

В целях предотвращения возможности мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю организован прием граждан по средам с 13-00 до 17-00, в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 16-00 до 17-00 (присутствие собственника автотранспортного средства обязательно), по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства, подлежащих продаже по автоматизированным базам данных на предмет нахождения их в розыске, наложенных ограничениях, незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства, несоответствие маркировки транспортного средства представленным документам, а также по автоматизированной базе данных по административным правонарушениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]