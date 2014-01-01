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Госавтоинспекция меняет график работы

Госавтоинспекция меняет график работы

Источник фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Приморского края информирует об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений, сообщают «Вести:Приморье».

24 июня (среда) в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений производиться не будет. При этом граждане смогут произвести данные действия в субботу, 6 июня, рабочее время с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационных действий осуществляется только по предварительной записи через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

При посещении подразделений ГИБДД гражданам в обязательном порядке необходимо надевать средства индивидуальной защиты: маску и перчатки, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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