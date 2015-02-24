Полиция опровергает информацию о том, что все подразделения МВД Приморья прекратили очный прием граждан

Полиция Приморья опровергает информацию, размещённую в ряде СМИ, о том, что с 27 мая МВД Приморья и все его подразделения прекращают очный прием граждан. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, очный прием по вопросам регистрационно-экзаменационных действий осуществляется по предварительной записи через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

При посещении подразделений Госавтоинспекции гражданам в обязательном порядке необходимо надевать средства индивидуальной защиты: маску и перчатки.

Приём экзаменов на право управления транспортным средством временно приостановлен.

Работа с гражданами по линии административной практики ведется в штатном режиме.

В подразделения центра автоматизированной фиксации административных правонарушений рекомендуется обращаться по телефонам: 8 (423) 232-12-13, 232-13-12, 8 (423) 231-11-60. Подать обращение можно через почтовый ящик для письменных обращений граждан, установленный на контрольно-пропускном пункте при въезде на административную территорию Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостоку, д.148), а также через online-сервис ГИБДД (www.гибддюрф), в разделе «Приём обращений».

Получить актуальную информацию по неоплаченным административным штрафам и просмотреть фотофиксацию нарушения можно через online-сервис ГИБДД (www.гибдд.рф) в разделе «Проверка штрафов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]