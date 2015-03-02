В ГИБДД Приморья пояснили, как легко получить скидку 30% при оплате госпошлины

Госавтоинспекция Приморья даёт ответы на вопросы граждан, возникающие в процессе регистрации транспортных средств.

Основной проблемой, возникающей у заявителей при подаче заявления через «Единый портал государственных и муниципальных услуг, является то, что заявитель не может выбрать свободное время записи на приём», - пояснили сотрудники МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, сообщают «Вести:Приморье».

Типичной ошибкой заявителя является неверный выбор типа получения услуги, а именно: «личное посещение подразделения Госавтоинспекции». В полиции подчеркнули: при выборе услуги через личное посещение подразделения Госавтоинспекции заявителю не предоставляется право оплатить государственную пошлину со скидкой в 30 %.

Для решения данной проблемы заявителю необходимо выбрать тип получения услуги «электронная услуга». Только в этом случае заявитель в электронном виде заполнит заявление, выберет место и время записи на приём, направит заявление в ведомство и оплатит государственную пошлину со скидкой в 30%, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Также Госавтоинспекция Приморского края информирует о том, что приём граждан, предварительно записавшихся через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю осуществляется в 36 окнах, а именно:

г. Владивосток – 17 окон приёма;

г. Уссурийск – 5 окон приёма;

г. Находка – 3 окна приёма;

г. Партизанск -1 окно приёма;

г. Большой Камень -2 окна приёма;

г. Арсеньев – 2 окна приёма;

г. Дальнегорск – 1 окно приёма;

г. Спасск – Дальний -2 окна приёма;

г. Дальнереченск – 1 окно приёма;

г. Лесозаводск – 1 окно приёма;

г. Кавалерово - 1 окно приёма.

Для записи на приём по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним доступны все окна. Записаться на приём заявитель может в любое окно приёма из вышеперечисленных регистрационных пунктов.

Алгоритм действий заявителя при подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг:

Авторизуйтесь на портале. Выберите: «Войти» или «Зарегистрироваться».

Перейдите в каталог услуг.

Выберите интересующую вас услугу.

Выберите тип получения услуги: «Электронная услуга», нажмите получить услугу.

Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих документов: паспорта гражданина РФ; нотариально заверенной доверенности (для доверенных представителей); паспорта транспортного средства; документа, удостоверяющего право собственности на автомототранспортное средство и (или) прицеп либо на номерной агрегат; страхового полиса ОСАГО.

Выберите из предложенного списка удобное Вам подразделение Госавтоинспекции, дату и время его посещения.

Подайте заявление в ведомство.

Оплатите государственную пошлину со скидкой 30 % через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]