Полиция предостерегает граждан: рейды проводят в усиленном режиме
Полиция предостерегает граждан, намеревающихся отправиться на отдых к побережью на пляжи Находкинского городского округа. Межведомственные рейдовые мероприятия будут проводиться на всей территории региона ежедневно, сообщают «Вести:Приморье».
Междугородное сообщение с Находкой сохранено, но осуществляется в ограниченном режиме. Сотрудники полиции проверяют документы пассажиров с регистрацией на территории округа или справку, подтверждающую работу на территории Находки. В том числе, контролируется соблюдение санитарных норм у пассажиров, прибывающих на железнодорожные и автостанции.
Напомним, что на данный момент сотрудники отдела МВД России по городу Находке контролируют въезд и выезд автотранспорта из городского округа. Для контроля над соблюдением ограничительных мер гражданами сотрудники территориального отдела полиции выставили пропускные посты Госавтоинспекции. Инспекторы дорожно-патрульной службы проверяют документы у водителей транспортных средств.
Напомним, на территории Находкинского городского округа введен пропускной режим, который будет продолжаться до стабилизации эпидобстановки.
При остановке транспортного средства водителю следует предоставить сотрудникам полиции следующие документы:
- для выезда на дачу - паспорт, свидетельство о собственности дачного участка или членская книжка садового товарищества;
- для выезда в аэропорт - паспорт, билет. Для сопровождающего - паспорт с пропиской в Находке;
- водители большегрузов, работающих на предприятии непрерывного цикла - паспорт, путевой лист, справка с места работы;
- по причине заболевания - паспорт, справка-вызов от медицинского учреждения, либо медицинская карта;
- по причине смены места жительства - паспорт, договор купли-продажи, либо документ, его заменяющий;
- по работе - паспорт, справка с места работы;
- уход за пожилыми или больными родственниками - документ, подтверждающий родство, паспорт с пропиской в городском округе.
Передвижение внутри городского округа осуществляется без ограничений. Вместе с тем, полиция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения ограничительных мер, использования средств индивидуальной защиты. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.
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