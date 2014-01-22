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Перевозчики сыпучих грузов привлечены к ответственности в Приморье

Перевозчики сыпучих грузов привлечены к ответственности в Приморье

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями добровольной народной дружины в рамках операции «Грузовик» проводят на территории Находкинского городского округа рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил транспортировки сыпучих грузов.

Госавтоинспекторы обращают внимание на соблюдение водителями Правил дорожного движения, на наличие тента, которым укрывается сыпучий груз и, конечно же, у водителя проверяется соответствие документов на перевозку груза.

Далеко не все водители с должной ответственностью относятся к правилам и мерам безопасности при перевозке грузов этой категории.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Находке. с начала года выявлено и привлечено к ответственности по части 1 статьи 12.21 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации «Нарушение правил перевозки грузов» 21 водитель, занятый на перевозке сыпучих грузов.

Полицейские провели беседы с водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку сыпучих грузов, о недопустимости нарушения установленных правил при транспортировке. Напомним, водитель перед началом и во время движения обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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