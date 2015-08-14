Проверяют документы и груз: в Приморье проходит спецоперация

Сотрудники Госавтоинспекции Дальнегорска провели профилактическое мероприятие «Грузовик», сообщают «Вести:Приморье».

В целях повышения безопасности дорожного движения при перевозке грузов транспортом, выявления фактов изменения идентификационного номера шасси с транспортных средств, а также организации обеспечения общественного порядка и профилактики нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами аварийности, формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, на территории обслуживания МО МВД России «Дальнегорский» сотрудниками отдела ГИБДД проведено профилактическое мероприятие под условным названием «Грузовик».

В ходе мероприятия инспекторы ДПС проверяли у водителей грузовиков документацию по допуску транспортных средств к эксплуатации, документы на перевозимый ими груз, техническое состояние транспортных средств, а также наличие технического средства контроля – «Тахограф», отметили в пресс-службе МО МВД России «Дальнегорский».

Всего за время мероприятия выявлено 5 нарушений ПДД, допущенных водителями грузовых транспортных средств, из которых по статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» привлечены к ответственности три водителя, по статье 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» - 1 и за нарушение правил применения ремней безопасности – 1 водитель.

По итогам 2020 года на территории Приморского края при снижении количества ДТП за нарушения ПДД водителями, управляющими транспортными средствами, находящимися в собственности юридических лиц на 13,5%, произошёл рост регистрации количества раненых на 18,3% и погибших на 9,1%.

По вине водителей грузового транспорта зарегистрирован рост по всем этим трём показателям. Рост количества ДТП + 1%, рост погибших +28% и раненых +8,3%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]