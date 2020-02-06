Водители в Приморье никого не боятся: штрафы не помогают, тяжелые последствия не останавливают

В ходе операции «Перевозчик» в Приморье сотрудниками ГИБДД проверено 1,5 тысяч транспортных средств, сообщают "Вести:Приморье".

Сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края проведено региональное профилактическое мероприятие «Перевозчик», направленное на предупреждение ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.

Проводились проверки автобусов, автомобилей такси, грузового транспорта. Общее число проверенных транспортных средств составило порядка 1,5 тысяч единиц. Внимание уделялось наличию соответствующей документации, соблюдению режима труда и отдыха водителей, исправности тахографа, правилам проведения предрейсовых медосмотров и технического состояния транспортных средств.

Всего в ходе проведения профилактического мероприятия было проверено 1476 транспортных средств, нарушение выявлено в каждом 4 случае. Общее число нарушений – 378.

К административной ответственности привлечены 130 водителей автобусов. Среди основных нарушений – технические неисправности транспортных средств. Так, в Арсеньеве выявлен автобус с неисправной тормозной системой. Транспортное средство снято с линии, водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ.

В Находке выявлен автобус с признаками перебивки номера шасси. Также выявлены факты отсутствия полисов ОСАГО, нарушения использования ремней безопасности и правила использования указателей поворота.

К административной ответственности привлечены 116 водителей грузового транспорта. Выявлены 3 правонарушения, которые допустили водители, перевозящие опасные грузы. Наиболее грубые правонарушения (7 таких фактов) – отсутствие права управления транспортом соответствующей категории. Водители привлечены к ответственности по статье. Также выявлены факты несоответствия техсостояния транспортных средств автоперевозчиков нормам безопасности.

По категории «такси» выявлено 35 нарушений, в большинстве случаев – это нарушения правил перевозки пассажиров и технического состояния автомобилей, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]