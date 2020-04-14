Облавы на «безмасочных» проходят во Владивостоке

Во Владивостоке усиленно следят за соблюдением масочного режима. Рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники администрации, Росгвардии и полиции, работают ежедневно во всех районах города, сообщают «Вести:Приморье».

С начала пандемии было проведено более 13 тысяч разъяснительных бесед с горожанами. В настоящее время продолжаются усиленные проверки во всех местах массового скопления людей. Особое внимание уделяется предприятиям торговли, которые осуществляют работу.

Всего с начала пандемии было проверено около 14ти тысяч таких мест, более 10 тысяч единиц общественного транспорта и более полутора тысяч многоквартирных домов на предмет прохождения дезинфекции.

В отношении нарушителей составляются административные протоколы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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