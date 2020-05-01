«Облавы» на противников масочного режима продолжаются во Владивостоке

В дальневосточной столице продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Профилактические рейды ежедневно проходят в магазинах, общественном транспорте, торговых центрах и других местах пребывания людей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Как сообщили в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, в период с 1 по 5 января за нарушение масочного режима во Владивостоке составлено 39 административных материалов. Нарушителям могут грозить штрафы.

«Административные комиссии проверяют, носят ли жители и гости города маски в общественных местах. В автобусах и такси также отслеживается факт прохождения ежедневной дезинфекции. В организациях должны быть в наличии антисептики, запасы масок, вестись журналы термометрии работников и проведения дезинфекции. Если этого нет, то на нарушителей составляют административные материалы», - рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Андрей Караваев.

В новогодние праздники во избежание дополнительных случаев заражения горожан также просят отказаться от проведения массовых мероприятий в помещениях. Участвовать в праздничных мероприятиях лучше на уличных площадках.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, нестабильная эпидобстановка вынуждает оперативный штаб Приморья каждый месяц вводить новые ограничительные меры. Рестораны, бары и клубы могут работать только с шести утра до полуночи.

Клубы и бары Владивостока под прицелом административных комиссий. За нарушения — штрафы от ста до трёхсот тысяч рублей. И большинство заведений санкции пугают. Но есть и те, кто от проверок скрывается за закрытыми дверями.

В минздраве рекомендуют приморцам обращаться к врачу в случае недомогания, температуры или кашля. И, конечно, уйти на больничный, чтобы не заражать коллег.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]