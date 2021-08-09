Владивостокским предпринимателям напомнили о необходимости соблюдения масочного режима

Во Владивостоке продолжаются ежедневные рейды административных комиссий на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Накануне в этой работе было задействовано 20 административных комиссий. Проверяли транспорт, салоны красоты, торговые центры и кафе. С посетителями провели 886 профилактических бесед.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в результате на предпринимателей составлено 20 административных протоколов. Из них четыре - по итогам проверок транспорта, 14 - организаций торговли и питания, две - по итогам проверок рынков.

В управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти напомнили, что основная цель рейдов – не наказать, а напомнить гражданам о соблюдении масочного режима, разъяснить, какие именно меры нужно принимать в рамках действующего в регионе режима повышенной готовности.

Представителям бизнеса также напоминают о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. Требования предъявляют следующие:

наличие разметки при входе и во всех помещениях (рабочих и для посетителей);

наличие термометрии бесконтактным прибором для всех посетителей;

наличие журнала термометрии для сотрудников с занесением информации каждый день;

наличие одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами (их достаточный запас), а также правильное их ношение персоналом (не на подбородке и с закрытым носом);

наличие флаконов (иных емкостей) с дозаторами для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков во всех помещениях, а также запаса антисептиков;

дезинфекция всех помещений и поверхностей, а также наличие запаса средств дезинфекции;

растворы для обработки должны готовиться в отдельных помещениях и храниться по инструкции;

регулярная уборка всех помещений и поверхностей, а также правильное хранение (в отдельном помещении) и маркировка уборочного инвентаря.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция помещений и поверхностей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]