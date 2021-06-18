Из-за роста заболеваемости COVID-19 во Владивостоке усилена работа административных комиссий

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с ростом заболеваемости во Владивостоке усилена работа административных комиссий, которые задействованы в мониторинге общественных мест на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, один из рейдов прошел сегодня, 18 июня, в Первореченском районе. Здесь специалисты административно-территориального управления и управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти проверили семь торговых предприятий на улице Ильичева.

«Специалисты проверяли журналы дезинфекции помещений и термометрии, размещены ли для посетителей кожные антисептики, обеспечен ли персонал одноразовыми масками. Нарушений не выявлено, все предприятия ответственно подошли к соблюдению установленных норм», – рассказали в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Всего за минувшие сутки во Владивостоке за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составлено шесть административных протоколов.

Отметим, для того чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего увеличения числа инфицированных, нужно идти двумя путями – вакцинация и соблюдение санитарных требований.

Сегодня сделать бесплатную прививку от коронавируса во Владивостоке можно в 29 пунктах вакцинации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]