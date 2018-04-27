Во Владивостоке отчаянный персонал ресторана не пустил к себе административную комиссию

В ночь на 14 ноября во Владивостоке в очередной раз проверили, как кафе, клубы и бары соблюдают требования о запрете работать в ночное время, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vlc.ru.

Участие в рейдовых мероприятиях приняли специалисты городской администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. По итогам мониторинга было выявлено два предприятия, которые нарушили установленные ограничения.

Основное внимание проверяющих минувшей ночью было уделено заведениям, расположенным во Фрунзенском районе города, так как здесь сосредоточено большое количество увеселительных организаций. Административная комиссия проверила заведения на улицах Верхнепортовой, Алеутской, Посьетской, Пограничной, Светланской, Семеновской и Океанском проспекте.

«В ходе сегодняшней проверки было выявлено одно заведение на улице Верхнепортовой, 38, которое обслуживало гостей после полуночи. Составлено два административных материала – за невыполнение требований режима повышенной готовности и нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Данные рейдовые мероприятия будут проходить на регулярной основе во всех районах города», ­­– рассказал Андрей Гончаров, начальник отдела управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города.

Представители административной комиссии также отметили, что нередко увеселительные заведения продолжают свою деятельность после полуночи при закрытых дверях. Но даже такие ухищрения не спасают от ответственности.

«Во время проверки также было выявлено заведение на улице Семеновской, сотрудники которого препятствовали проверке. Владелец бара приглашен в отдел полиции для дачи пояснений и дальнейшего разбирательства», – уточнили специалисты.

Стоит отметить, что о вводимых ограничениях все заведения были предупреждены заранее. Разъяснительные беседы с сотрудниками кафе, клубов и ресторанов также проводили в рамках рейдовых мероприятий.

Напомним, из-за опасности распространения коронавируса во Владивостоке продолжает действовать режим повышенной готовности. За минувшие сутки в городе выявлено еще 111 случаев заболевания.

За соблюдением установленных правил в рамках режима повышенной готовности следят 17 административных комиссий. В субботу днем, 14 ноября, они продолжили мониторинг торговых центров, супермаркетов, городских рынков, точек общественного питания и других мест массового скопления людей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«Основная наша цель – рассказать гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований», – подчеркнули специалисты мэрии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]