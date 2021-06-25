Стоп COVID-19: во Владивостоке продолжается мониторинг общественных мест

Административные комиссии Владивостока продолжают мониторинг торговых центров, супермаркетов, городских рынков и других мест массового скопления людей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима. Только за минувшие сутки специалисты проверили 193 единицы общественного транспорта, 71 объект торговли, 19 парикмахерских и салонов красоты, провели 462 профилактические беседы, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Один из рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями прошел в Первореченском районе. Участие в нём приняли специалисты административно-территориального управления (АТУ) района и управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

«Проводилась проверка торговых предприятий, расположенных на проспекте Острякова и улице Гамарника. Всего посетили 20 предприятий. В частности, специалисты проверяли журналы дезинфекции помещений и термометрии, наличие кожных антисептиков для посетителей, обеспечение персонала одноразовыми масками. В результате мероприятий на должностных лиц, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования, составлено шесть актов», – рассказали в АТУ Первореченского района.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция помещений и поверхностей.

По мнению медиков, стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего увеличения числа инфицированных могут массовая вакцинация и соблюдение санитарных требований.

Сегодня сделать бесплатную прививку от коронавируса во Владивостоке можно в 31 пункте вакцинации.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в приморской столице коронавирусом заболели 95 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]