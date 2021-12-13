44 протокола за нарушение масочного режима составили во Владивостоке в выходные

44 административных протокола за нарушение масочного режима составили во Владивостоке в минувшие выходные. Они выписаны полицией по части 1 статьи 20.6.1 КоАП России. 15 протоколов оформлены по итогам проверок транспорта, 29 - организаций торговли и питания, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Рейдовые мероприятия проходят во Владивостоке в рамках режима повышенной готовности, который был введен еще весной прошлого года по причине распространения коронавирусной инфекции. В минувшие выходные рейды прошли в торговых центрах «Искра», «Луговая», «Зелёный остров» на Калинина и Багратиона.

«Сегодня в городе ежедневно работает 10 административных комиссий, в составе которых специалисты мэрии и сотрудники полиции, – пояснил заместитель главы города Дмитрий Свитайло, курирующий направление. – Это примерно 30 человек. Задача специалистов администрации – еще раз проинформировать граждан о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, использовать в работе антисептики».

Все выписанные протоколы направлены в суд, который и определит суммы штрафов.

За минувшие сутки во Владивостоке COVID-19 заболели 258 человек, с начала пандемии -53 278.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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