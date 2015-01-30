У семи человек из Михайловской райбольницы в Приморье выявлен COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, специалистами Роспотребнадзора по Приморскому краю оперативно отработан и установлен круг лиц, контактных с 74-летней пациенткой Михайловской центральной районной больницы, у которой в начале нынешней недели выявлен COVID-19.

В настоящее время установлено более 60 человек, которые имели контакт с инфицированной женщиной. Из этого числа выявлено шесть человек, тесты которых дали положительный результат. Все они доставлены в подразделение Уссурийской центральной городской больницы, где так же, как и во Владивостоке, открыт инфекционный госпиталь.

Заболевание у пациентки, явившейся переносчиком заболевания, протекало в легкой форме , - отмечают специалисты. Женщина поступила в терапевтическое отделение Михайловской больницы с бронхитом. Других жалоб у нее не было. По возрастным показаниям был сделан тест на коронавирус, который и показал инфекцию.

Специалисты ведомства продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление и предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Михайловском районе. Стационар местной больницы в настоящее время закрыт на карантин, здесь проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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