Два медика заразились коронавирусом в Приморье в результате профессиональной деятельности

О двух случаях заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа среди медицинских работников в Приморье рассказала глава краевого минздрава Анастасия Худченко.

По ее словам, это врач из центральной районной больницы Михайловского района и медсестра-хозяйка тоже обычной больницы, которые заразились, скорее всего, в результате профессиональной деятельности.

Сложно сейчас говорить о том, что это внутрибольничный очаг инфицирования или занесенный извне. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

Между тем в центральной районной больницы Михайловского района введен 14-дневный карантин.

"Стационар не принимает пациентов и не выписывает тех, кто там находится. И медработники ходят только на работу и строго домой, причем дома они изолированы от членов семьи", - отметила Худченко.

Напомним, в начале недели у 74-летней пациентки Михайловской районной больницы был выявлен COVID-19. В настоящее время установлено более 60 человек, которые имели контакт с инфицированной женщиной. Из этого числа выявлено шесть человек, тесты которых дали положительный результат. Все они доставлены в подразделение Уссурийской центральной городской больницы, где так же, как и во Владивостоке, открыт инфекционный госпиталь.

Заболевание у пациентки, явившейся переносчиком заболевания, протекало в легкой форме. Женщина поступила в терапевтическое отделение Михайловской больницы с бронхитом. Других жалоб у нее не было. По возрастным показаниям был сделан тест на коронавирус, который и показал инфекцию.

Представитель санитарной службы Приморья подчеркнула, что специалисты ведомства продолжают комплекс мероприятий, направленных на выявление и предупреждение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Михайловском районе. Стационар местной больницы в настоящее время закрыт на карантин, здесь проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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