Проводница поезда Владивосток-Москва привезла коронавирус в Лучегорск
В Лучегорске 5 мая выявили первый случай заболевания COVID-19, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на luchegorsk.notofficial.
По данным dvkp.ru, положительный тест на коронавирусную инфекцию оказался у женщины, работающей проводницей в поезде Москва - Владивосток. Ее заразил инфицированный пассажир. На данный момент пациентку госпитализировали в Уссурийск. Всех контактных лиц, а их, как оказалось, довольно приличное число, выявляют.
"С 30 апреля и до момента получения результатов анализов заболевшая находилась на самоизоляции. Несмотря на отсутствие симптомов, первый тест на коронавирус показал положительный результат. Оперативно выявлен круг контактных, у всех людей взяты анализы", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства Приморского края.
У заболевшей женщины есть двое детей, обучающихся в школе №1 Лучегорска. По словам местных жителей, семья проживала в общежитии и контактировала с большим количеством людей. На данный момент уже проводится эпидрасследование, анализы на COVID-19 берут у всех граждан, контактировавших с пациенткой и ее семьей.
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